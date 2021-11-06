Син покійного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, який живе в США, показав як підросли онуки легендарного хореографа.

Як відомо, Грег вже давно емігрував до Америки разом із матір'ю Наталією, другою дружиною Чапкіса. Зараз у 42-річного чоловіка своя танцювальна школа в Сан-Франциско, його вихованці беруть участь і перемагають в різних талант-шоу. Крім блискучої кар'єри, син Чапкіса досяг успіху і в особистому житті. Вже двадцять років він у відносинах з американкою Ембер, пара виховує двох синів: 13-річного Ніколі та шестирічного Макса.

І Грег, і його дружина частенько діляться в соцмережі сімейними кадрами. У своїх нових "сторіз" в Instagram син Чапкіса показав, як підросли онуки судді "Танців з зірками", передає Politeka.net.

Хлопчики позували в бейсбольній формі (молодший слідом за братом теж захопився цим видом спорту). В очі відразу кидається, як сильно вони схожі один на одного, незважаючи на велику різницю у віці.

"Так пишаюся ними❤️", - Грег тепло підписав знімки.

Зазначимо, Григорія Чапкіса не стало 13 червня цього року, його поховали на Байковому кладовищі в Києві. Щоб вшанувати пам'ять батька, Грег спеціально приїхав в Україну і взяв участь в одному з ефірів чергового сезону "Танців з зірками". Чоловік зізнався, що дуже сумує, але знає, що тато "поруч на кожному етапі його шляху".

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса заговорив про повернення в Україну після успіху на "Танцях з зірками": "дуже скоро"