Відомий співак і хореограф Амадор Лопес, який вилетів з 11-го сезону "Майстер Шеф", ледь не опинився на вулиці.

Як передає Politeka.net, нещодавно вийшов 11-ий сезон шоу "Майстер Шеф". У 20-ку потрапили яскраві учасники, серед яких виявився відомий співак і шоумен Амадор Лопес. За цей час він став фаворитом шоу, проте на 6-му випуску шоу він недостатньо проявив себе, і йому довелося покинути проєкт.

Так, цього разу на програмі "Зірковий шлях" Амадор Лопез розповів про важкий момент. Під час карантину він сам мало не опинився на межі тотальної бідності.

"Під час пандемії у мене навіть не було можливості купити собі якісь продукти, я дуже багато продавав, для того, щоб жити. Я продав свою машину, мало хто про це знав...Трохи будинок не відібрали", - зізнався Амадор Лопес.

Також він розкрив, що це сталося через те, що у нього було дуже багато боргів.

"У мене дуже багато було кредитів. Я не міг заплатити за перший місяць, другий, третій...І дуже багато було проблем. Я півроку без машини на метро їздив, збирав гроші по копійках для того, щоб годувати себе і свою маму", - додав танцюрист.

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