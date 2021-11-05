Відома українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич дала настанову українкам.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Злата Огневич вирішила дати настанову своїм прихильницям, оскільки помітила, що мало хто з них ставить на перше місце себе і свої бажання.

"Дуже подобається наш діалог з вами, особливо в моїх крайніх постах, особливо там, де мова йде про здоровий жіночий егоїзм. І мене щиро засмучує той факт, що так багато жінок не хочуть визнати, за собою право ставити на перше місце свої потреби, свої цілі, свої якісь хотілки та мрійники", - розповіла співачка.

"Дівчатка, ви у себе одні єдині, будь ласка, любите себе, поважайте себе, не дозволяйте нікому брудними чобітьми заходити на вашу прекрасну територію в ваш прекрасний квітучий сад", - звернулася до прихильниць Злата Огневич.

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