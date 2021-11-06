Зірка Tik Tok Даша Євтух з ножем в руках відшила настирливого конкурента з іншої команди на "МастерШеф".

Як передає Politeka.net, зараз проходить 11-ий сезон популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Його суддями є Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Так, на цей раз на акаунті шоу "МастерШеф" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах показали, як один з учасників червоної команди підходить до зірки Tik Tok Даші Євтух, яка змагається за синю команду. Вона в цей момент робила фарш з ножем в руках.

Учасник думав, що у нього вийде у неї щось з'ясувати, проте вона проігнорувала його (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

"Я стою і мовчу. Не заважайте мені, будь ласка. Я мелю м'ясо, викарбувала коротше. Я 0 емоцій, займаюся своєю справою", - розповіла Даша Євтух.

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