Відомий бізнесмен Олексій Тригубенко, який був фіналістом першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, засвітився з учасниками другого сезону.

Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко є успішним бізнесменом. Близько року тому він прийшов на проєкт "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина, для того, щоб підкорити її серце. Олексій дійшов до фіналу, проте "Холостячка" вибрала іншого.

Так, цього разу Фіналіст "Холостячки" з Мішиною опублікував нову серію фото. На кадрах Олексій Тригубенко засвітився в компанії нових холостяків, які борються за серце "Холостячки" Злати Огневич. Вони разом прийшли на передачу "Як вийти заміж", де Тригубенко вперше розповість про свої стосунки.

"Сьогодні після Холостячки включайте пост-шоу "Як вийти заміж"! Будемо обговорювати закулісся 8 випуску. І це буде перший раз, коли я публічно розповів про свої стосунки



Пишіть потім коментарі, як вам пост-шоу?",- запитав Олексій Тригубенко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото з холостяками: "Це цікаво буде", "Ось через тебе я пост тепер подивлюся", "Ну все, сон пропав! як же пропустити програму з вашою участю!", "Вечір обіцяє бути насиченим".

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