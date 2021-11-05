Актриса Лі Ю-Мі, яка зіграла Чі Ен в "Грі в кальмара", показала фігурку, надівши міні-спідницю для фотосесії, яку опублікувала в Instagram.

Як пише Politeka.net, 27-річна актриса Лі Ю-Мі стала популярною південнокорейською актрисою. Зірка знялася в десятках картин за 11 років кар'єри. Але популярність приніс актрисі серіал від Netflix" гра Кальмара", де зіграла роль Чі Ен, 240-го гравця. На зірку за останні місяці підписалися мільйони фанатів завдяки популярному серіалу, який отримав нещодавно звання найуспішнішого проекту Netflix. Тепер пости Лі Ю-ми набирають сотні тисяч і мільйони лайків, які актриса публікує в соціальній мережі.

На нових фото Лі була в червоній спідниці, футболці, куртці і теплого взуття. При цьому Ю-ми залишила ноги оголеними, хвалячись їх стрункістю.

Фанати поставили понад 800 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю Ю-ми", " я заварив чай тобі, чи, хочеш?", "Привіт", "Така милашка", "о, красиво", "така красива", "шалено красива", "як завжди красиво", "це прекрасно".

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