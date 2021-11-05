Відома українська блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова через соцмережу звернулася до хейтерів і критиків.

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно народила сина Микиті Добриніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня через сторіс звернулася до критиків і хейтерів.

Виявилося, що нещодавно Даша влаштувала опитування для передплатників, щоб зробити свій блог краще і цікавіше. Однак, крім корисних порад і думок, дівчина також отримала критику на адресу свого стилю і навіть манери говорити.

На це квіткова мовчати не стала, а там же в сторіс і відповіла хейтерам: "Якщо вам не подобаюся особисто, я як людина (мій говір, стиль, вид і тд), тоді не розумію, що ви тут робите. Не мучте себе, я не ображуся".

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