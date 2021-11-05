Відома співачка і дружина продюсера Юрія Нікітіна Ольга Горбачова зробила заяву про зміну творчого псевдоніма і пояснила причину.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Ольга Горбачова, яка є дружиною українського продюсера Юрія Нікітіна, несподівано оголосила про зміну творчого псевдоніма. Причина такого рішення просто вражає.

Як виявилося, Ольга з'ясувала, що її прізвище Горбачова не дуже справжнє. "У мене була така дивовижна сімейна історія. Дізналися, що то не наше прізвище. Виявилося, що я страждала через тих, хто усиновив мого прадіда, за Горбачових, і за тих, хто був його справжніми батьками", - поділилася співачка.

І заявила, що тепер виступатиме під новим ім'ям – Ніка Нікітіна. Ім'я - бо богиня і частина справжнього прізвища Нікітіна. "Цю енергію треба відчути. Тому що я думаю, що Ніка Нікітіна – це шалена дівка", - додала артистка.

Чоловік Ольги Юрій Нікітін не проти такого рішення зіркової дружини, він підтримує будь-які трансформації. Також він зазначив, що проект Ольга Горбачова зжив себе, і час рухатися далі.

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