Екс-чоловік Ані Лорак вирішив покинути з дочкою Україну і похвалився прощальними моментами: кадри

10-річна дочка Ані Лорак (Кароліни Куєк) Софія вирушила до батька в Україну, де не тільки подружилася з майбутньою мачухою, а й добре провела час на курорті в Карпатах.

Дочка Кароліни вирішила вести Instagram не так давно, але вже намагається наслідувати сучасним блогерам і копіювати їх звички, манеру вести соціальну мережу і багато іншого. Причому дівчинка не приховує, що їй подобається це робити і вдома вона більшу частину часу без матері.

Соня не розповідає про особисте і не говорить про те, як проходять її будні з мамою. Однак кожен раз на відпочинку з батьком вона активно публікує багато фото. Цього разу і сам Мурат показав, як відвозить дівчинку з України, щоб відвести її назад в РФ.

Оскільки Соня живе з матір'ю там, Мурат кожен раз забирає її на канікули і відпочинок, щоб провести час. Єдиною дочки він ні в чому не відмовляє, а недавно навіть познайомив її з майбутньою мачухою. Чоловік зробив пропозицію обраниці, з якою вже давно разом.

Після розлучення батьків Соня залишилася жити з мамою в РФ, проте через постійну зайнятість співачки дівчинка більшою мірою надана собі сама. Тому вона вчиться, грає і відпочиває самостійно, що і показує в мережі.

Найчастіше юна Софія любить здивувати користувачів, влаштовуючи день танців і хвалячись своїми подарунками або покупками. Щоб і далі бути в центрі уваги, Соня також показала, яким буває її ранок і чим вона займається.

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