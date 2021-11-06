Популярна українська співачка Аліна Гросу виклала в мережу незвичайне відео, на якому її можна побачити разом з коханим Романом Полянським.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита актриса і співачка Аліна Гросу, яка після розлучення з чоловіком почала відносини з російським актором Романом Полянським, поділилася у своєму профілі в Instagram незвичайним відео. Схоже, ролик був знятий на одній з фотосесій зірки, в якій брав участь і її бойфренд, а на тлі чутно уривки нових пісень артистки.

На кольорових і чорно-білих кадрах Аліна відображена у фотостудії, вона сидить в кріслі, тоді як Роман крутиться біля неї. Вони ніби грають посварених закоханих - співачка виглядає сумною і скривдженою, а актор намагається до неї достукатися. Схоже, за сюжетом зйомки дівчина повинна довести до божевілля свого коханого, і у неї це вийшло.

У підписі до публікації Гросу написала: "Друзі мої, вибирайте, яку прем'єру чекаєте найбільше? Почуття на касетах. Абракадабра. Віскі. Роттердам". Користувачі тут же почали коментувати нове відео зірки, відповідаючи на її запитання.

Нагадаємо, Відома ведуча зганьбила Аліну Гросу на очах коханого: "Ви так добре збереглися".

Як повідомляла Politeka, Коханий Аліни Гросу розповів всю правду про їхні стосунки і дитину: "Все дійшло до...".

Також Politeka писала, що Аліна Гросу терміново звернулася до українців: "Ми всі дико переживаємо".