Популярна українська співачка Аліна Гросу виклала в мережу незвичайне відео, на якому її можна побачити разом з коханим Романом Полянським.
Як повідомляє Politeka.net, знаменита актриса і співачка Аліна Гросу, яка після розлучення з чоловіком почала відносини з російським актором Романом Полянським, поділилася у своєму профілі в Instagram незвичайним відео. Схоже, ролик був знятий на одній з фотосесій зірки, в якій брав участь і її бойфренд, а на тлі чутно уривки нових пісень артистки.
На кольорових і чорно-білих кадрах Аліна відображена у фотостудії, вона сидить в кріслі, тоді як Роман крутиться біля неї. Вони ніби грають посварених закоханих - співачка виглядає сумною і скривдженою, а актор намагається до неї достукатися. Схоже, за сюжетом зйомки дівчина повинна довести до божевілля свого коханого, і у неї це вийшло.
У підписі до публікації Гросу написала: "Друзі мої, вибирайте, яку прем'єру чекаєте найбільше? Почуття на касетах. Абракадабра. Віскі. Роттердам". Користувачі тут же почали коментувати нове відео зірки, відповідаючи на її запитання.
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