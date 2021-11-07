Популярна блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала в мережі сімейні фото з подорожі в Париж.
Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка Даша Квіткова, яка після шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя Микити Добриніна і нещодавно народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклало в мережу чарівні сімейні кадри з недавньої подорожі в Париж.
На нових знімках Даша разом з чоловіком Микитою і сином Левом в колясці відображені на прогулянці в осінньому парку, а Там вдалині видно знамениту Ейфелеву вежу. На ще одному фото закохане подружжя стоїть обійнявшись на першому плані, але не у фокусі, а ось головна Паризька пам'ятка видніється чітко.
У підписі до публікації Квіткова написала: "У цьому сенс сім'ї. Коли один падає, другий ловить і не відпускає руку. Наше тріо". Зворушені цими знімками шанувальники тут же почали обговорювати публікацію, засинаючи парочку компліментами в коментарях.
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