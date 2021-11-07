Популярна блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала в мережі сімейні фото з подорожі в Париж.

Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка Даша Квіткова, яка після шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя Микити Добриніна і нещодавно народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклало в мережу чарівні сімейні кадри з недавньої подорожі в Париж.

На нових знімках Даша разом з чоловіком Микитою і сином Левом в колясці відображені на прогулянці в осінньому парку, а Там вдалині видно знамениту Ейфелеву вежу. На ще одному фото закохане подружжя стоїть обійнявшись на першому плані, але не у фокусі, а ось головна Паризька пам'ятка видніється чітко.

У підписі до публікації Квіткова написала: "У цьому сенс сім'ї. Коли один падає, другий ловить і не відпускає руку. Наше тріо". Зворушені цими знімками шанувальники тут же почали обговорювати публікацію, засинаючи парочку компліментами в коментарях.

Нагадаємо, "Холостяк" Добринін показав зблизька, на кого схожий їх з квітковою малюк: "Ну просто копія...".

Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Добриніна різко відповіла українцям на критику: "Не мучте себе".

Також Politeka писала, що Дружина "Холостяка" Добриніна приспустила бретельки сукні, спокушаючи виглядом: кадри.