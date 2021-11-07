Лілія Ребрик, успішна українська телеведуча, показала свій образ Феї для найзагадковішого шоу" Маска", а також відповіла на запитання українців у сторіс Instagram.

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала учасницею шоу" Маска", де її вгадав Дзідзьо. Зірка телебачення в своєму Instagram вирішила відповісти на питання фанатів після шоу.

Перший фанат запитав:

"Добрий ранок. Шукали вас під костюм або вам його шили?".

"Цю фантастичну маску створювали спеціально для мене, під мене, за допомогою нової 3D технології, - написала Ребрик і показала фото з маскою феї.

На другому сторіс Лілія вже показувала повністю свій образ.

"Коли ви побачили перший раз костюм феї, яка у вас була реакція?",- запитав фанат.

"Неймовірний художник, який створює ці шедеври", - написала Ребрик.

На наступному сторіс Лілія розгорнулася, демонструючи величезні крила.

"Видимість у масці-мінімальна. Крила - 10 кг. і це було найскладніше, тому що вільно рухатися фізично не було можливості. Але краса вимагає жертв. І це насправді були нереальні почуття", - написала ще одна відповідь Ребрик.

"Дуже цікаво, Лілечка, ви бачили, хто ховається в інших масках?",- поцікавився ще один фанат.

"Навіть не уявляю, хто ще був. Кожного артиста збирають в різних місцях (не з особистого будинку) і везуть на майданчик в балаклавах і однаковому одязі "не розмовляй зі мною". Але ці светри мають всі ведучі каналу ще з першого сезону, тому це заплутує ще більше".

На останньому сторіс Ребрик була на сцені.

"Ліля, важко було під маскою? Бо я знала, відчувала, що там ви!",- написав фаната.

"Маска настільки щільно доторкалася до обличчя, що доводилося висовувати нижню щелепу, щоб було хоч чимось дихати".

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