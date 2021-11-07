Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, вирішила поспілкуватися з українцями на серйозну тему.

Після перемоги на шоу "Холостяк" Даша Квіткова продовжила будувати стосунки з його героєм-Микитою Добриніним, пише Politeka.net. Пара вже кілька років разом і ростить сина, Лева, який з'явився на світ в цьому році.

Оскільки екс-учасниця шоу стала популярним блогером в Instagram з 1,7 мільйонами підписників, вона намагається частіше спілкуватися з фоловерами.

Зокрема, Даша Квіткова вирішила в одному з останніх сторі торкнутися важливої теми. Дівчина раптово заговорила про розлучення.

"Нещодавно вичитала в одному авторитетному виданні, що пари, які познайомилися через онлайн-додатки, з великою ймовірністю розлучаться в перші три роки", - написала зірка.

Даша Квіткова додала, що дослідження проводилося британським фондом сім'ї за участю 2000 осіб старше 30 років. З'ясувалося, що 12% пар, які познайомилися в Інтернеті, розлучилися в перші три роки шлюбу, і тільки 2% - що познайомилися через друзів.

Зазначимо, Даша Квіткова і Микита Добринін - одна з тих рідкісних пар, у яких вийшло скласти відносини після проекту.

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