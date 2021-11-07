Дружина головного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун повідомила, що мріє сісти за штурвал літака.

Як пише Politeka.net, подробиці вона розповіла на особистій сторінці в Instagram, а також показала, кадри зроблені в кабіні літака.

"Кожен раз коли Макс повертається з аеродрому, я бачу як він втомився, але в той же час щасливий. Згодна, коли бачиш емоції людей, які вперше керують літаком, залишитися байдужим-неможливо 😌 я і сама сподіваюся скоро спробую покерувати 🤞 🏻 😂 поки тільки зйомку вийшло в ньому провести", - написала Хлистун.

Також Даша показала новий знімок з фотосесії, яку вона влаштувала в літаку.

На фото модель позує в чорному вбранні і червоних рукавичках. Вона одягла навушники з мікрофоном для пілота, як би готуючись до польоту.

Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

У коментарях відразу ж з'явилися обговорення під публікацією дружини пілота.

"Розумниця, Даша! Цінуй і люби Макса, він того вартий!",

"Звичайно, щасливий, коли у тебе вдома такий другий пілот", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Дружина-модель "Холостяка" Михайлюка показала, якою була сім років тому: вражаючі кадри.

Як повідомляла Politeka, Схудла дружина " Холостяка "Михайлюка в латексній сукні змусила Макса понервувати:"Лечу додому".

Також Politeka писала, що Дружина " холостяка "Михайлюка в білизні засвітила ідеальну фігуру і поскаржилася українцям:" цього року не склалося...".