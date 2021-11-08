Дружина відомого радіоведучого і головного героя 9-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова затужила про минуле після відпочинку за 225 тис. гривень.

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є дружиною головного героя 9-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна. Як відомо, нещодавно вони повернулися з відпочинку в Туреччині, який їм обійшовся у 225 тис.гривень.

Так, цього разу дружина Холостяка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона несподівано заговорила про те, як сумує за минулим, коли вони з Микитою Добриніним жили на іншій квартирі та весело проводили час.

"Я вчора прочитала дуже багато повідомлень про те, що всім дуже подобалося, як ми проводили час на тій світлій квартирі, як було душевно, і так далі. Дуже багато просили повернути цей час, і всякі танці та інші штуки", — згадує дружина "Холостяка".

"Якщо чесно, нам теж дуже подобався час, коли ми були безтурботні, безбашенні, знаєте, ми були в куражі. Зараз, звичайно ж, все змінилося тому що є маленька дитина. По-перше, ми стали більш серйозними, і часу на якісь такі штуки просто немає", — поскаржилася Квіткова.

"Я дуже хочу повернути той час, навіть не той час, а той стан, в якому ми були. Веселі, класні, просто зараз, через те, що у нас маленька дитина, воно все так не працює. Зараз все так навалилося, що ми навіть з друзями стали набагато рідше бачитися, тому що трошки помінялися пріоритети", — поділилася Даша Квіткова.

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