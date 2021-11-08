Дружина відомого радіоведучого і головного героя 9-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова затужила про минуле після відпочинку за 225 тис. гривень.
Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є дружиною головного героя 9-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна. Як відомо, нещодавно вони повернулися з відпочинку в Туреччині, який їм обійшовся у 225 тис.гривень.
Так, цього разу дружина Холостяка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона несподівано заговорила про те, як сумує за минулим, коли вони з Микитою Добриніним жили на іншій квартирі та весело проводили час.
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"Я вчора прочитала дуже багато повідомлень про те, що всім дуже подобалося, як ми проводили час на тій світлій квартирі, як було душевно, і так далі. Дуже багато просили повернути цей час, і всякі танці та інші штуки", — згадує дружина "Холостяка".
"Якщо чесно, нам теж дуже подобався час, коли ми були безтурботні, безбашенні, знаєте, ми були в куражі. Зараз, звичайно ж, все змінилося тому що є маленька дитина. По-перше, ми стали більш серйозними, і часу на якісь такі штуки просто немає", — поскаржилася Квіткова.
"Я дуже хочу повернути той час, навіть не той час, а той стан, в якому ми були. Веселі, класні, просто зараз, через те, що у нас маленька дитина, воно все так не працює. Зараз все так навалилося, що ми навіть з друзями стали набагато рідше бачитися, тому що трошки помінялися пріоритети", — поділилася Даша Квіткова.
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