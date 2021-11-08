Українська співачка Софія Ротару нечасто бачиться зі своєю старшою сестрою Зінаїдою, та живе аж у Кишиневі. З'ясувалося, що з нею сталося і чому вона не живе з сестрами в Україні.

Про сімейну трагедію на YouTube-каналі DOROTYE розповіла 63-річна Ауріка Ротару, молодша сестра Софії Михайлівни, яка теж пов'язала своє життя зі сценою. Взагалі всі дівчатка в родині володіли унікальним музичним талантом.

Старша Зінаїда легко запам'ятовувала нові пісні, які потім співала Софії. Вона багато часу проводила у радіоприймача, разом з піснями вивчила російську мову і навчила їй братів та сестер; вдома в сім'ї Ротару говорили тільки молдавською мовою.

Ауріка розповіла, що зараз 79-річна Зінаїда живе в Кишиневі (столиці Молдови). До пандемії сестри регулярно гостювали одна в одної, але зараз бояться. Також зірка розкрила, чому Зінаїда осліпла.

"У дитинстві хворіла на тиф, з двох до п'яти років - втратила повністю зір, у неї атрофія зорового нерва. І куди б тато її не возив, по яких лікарях, сказали, що нічого, на жаль, не можемо зробити. Батько відвіз її до Кишиньову, дізнався, що там є школа для сліпих. Вона закінчила там школу, товариство сліпих, працювала, вийшла заміж. У неї своя сім'я, друзі, куми... у неї там своє життя. Якби вона залишилася в селі (Маршинці Чернівецької області, в якому виросла Ротару та її сестри, - ред.), то, звичайно, було б їй сумно однією там".

Софія Ротару з батьками Михайлом Федоровичем та Олександрою Іванівною, сестрою Аурікою та братом Анатолієм

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