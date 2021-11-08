Переможниця третього сезону вокального шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук (AIDA) вирушила на відпочинок за кордон, звідки балує яскравими кадрами.



На проекті "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук заробила велику популярність, але раптово зникла з телеефірів, передає Politeka.net. У 2019 році дівчина заявила про своє повернення під псевдонімом AIDA, і розповіла, чому зробила перерву в кар'єрі.

Як виявилося, красуня вирішувала проблеми в особистому житті. Колишній чоловік Ніколайчук був професійним мотогонщиком родом з Білорусі. Чоловік не міг зробити вибір, де йому жити, а артистка чекала його рішення. Пізніше Аїда втратила дитину і розлучилася.

Зараз у співачки - нова сім'я, і вона активно будує кар'єру в Україні. А днями Аїда покинула Україну, вирішивши відпочити в Дубаї.

Красуня в своєму Instagram публікує кадри в різних образах. Цього разу співачка з'явилася в чорній сукні по фігурі, її образ доповнили стильні аксесуари.

Також співачка показала себе в купальнику, надівши великі окуляри.

Зазначимо, Аїда Ніколайчук активно веде сторінку в Instagram, де на неї підписані 54,8 тисяч користувачів мережі.

Днями артистка представила нову пісню "Je T'aime J'adore", і отримала похвальні відгуки.

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