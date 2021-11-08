Актриса південнокорейського Походження Чон Хо Ен, яка набрала популярність після гучного серіалу "Гра в кальмара", показала новий образ, ділячись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, актриса з Південної Кореї Чон Хо Ен більше 10 років тому почала пробувати себе в шоу-бізнесі. Зірка намагалася побудувати кар'єру моделі, а також знімається в кіно. Справжню популярність Чон Хо Ен знайшла після виходу серіалу "Гра в кальмара". Зараз за актрисою стежать більше 23 мільйонів фоловерів і чисто фанатів продовжує стрімко зростати.

На новому сторіс Чон була в шикарній сукні з вирізом, який підкреслив форми зірки. Як можна помітити, Хо Ен була без білизни. Зірка посміхалася, показуючи фігурку на якомусь світському вечорі. Ззаду можна побачити колони і невелику огорожу.

"Lacma", - написала Чон під фотографією, яку розмістила в сторіс Instagram.

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