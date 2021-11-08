Модель Тіна Кунаки, нова дружина Венсана Касселя, показала в міні розкішні ніжки, порадувавши численних фанатів в Instagram.

Як пише Politeka.net, Тіна Кунаки є успішною моделлю французького походження. Зірка кілька років тому вийшла заміж за актора Венсана Касселя, колишнього чоловіка розкішної актриси Моніки Беллуччі. Тіна встигла вже народити дочку знаменитості, яку назвали Амазоні. Тіна встигла відновитися після пологів і продовжує зніматися у фотосесіях. Не забуває Кунакі і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Кунакі була в міні спідниці і піджаку. Зірка сиділа серед чоловіків, виставивши ніжки на показ.

"Нове-нове", - написала Кунаки.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Смачно", "стільки бездоганності в одному фото", "в той день, коли у мене такі ноги, я весь день роблю стійку на руках", "так, красуня".

Нагадаємо, Молода дружина Венсана Касселя обтягнула струнку фігуру розкішною сукнею, позбавивши дару мови

А ще Politeka повідомляла, що молода дружина Венсана Касселя вразила зовнішністю, знявшись для українського глянцю

Також Politeka писала, що молода дружина Венсана Касселя довела, що має відмінний смак



