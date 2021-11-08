Відомий хореограф і суддя "Україна має талант" Євген Кот похвалився своєю дружиною-красунею і показав, чим вона його радує вранці.

Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.

Так, цього разу хореограф опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кот показує і хвалить свою дружину - Наталію Татаринцеву за столом. Також він показав, чим вона його радує вранці.

"Друзі, Привіт! Я знову буду трішечки хвалитися тим, яка у мене гарненька і прекрасна дружина", - сказав Євген Кот.

"Дивіться, що я пробую з ранку, який у мене сніданок. Це вугор, лосось, гречка і ківі. Всі мінерали, вітаміни, жири, білки, вуглеводи", - похвалився суддя "Україна має талант".

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