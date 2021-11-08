Відомий хореограф і суддя "Україна має талант" Євген Кот похвалився своєю дружиною-красунею і показав, чим вона його радує вранці.
Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.
Так, цього разу хореограф опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кот показує і хвалить свою дружину - Наталію Татаринцеву за столом. Також він показав, чим вона його радує вранці.
"Друзі, Привіт! Я знову буду трішечки хвалитися тим, яка у мене гарненька і прекрасна дружина", - сказав Євген Кот.
Молодша сестра Софії Ротару повідала про велике горе в родині: "Повністю втратила зір"
Чоловік Дорофєєвої Дантес влаштував істерику на шоу "Маскарад": "Викликайте швидку, будь ласка"
Україну сколихнула трагедія з багатодітною сім'єю на трасі: "Їхали на 40 днів по батькові"
Обірвалося життя відомої українки, її останні дні пройшли в реанімації: "Ковід виявився сильнішим"
Екс-чоловік Ані Лорак вирішив покинути з дочкою Україну і похвалився прощальними моментами: кадри
"Дивіться, що я пробую з ранку, який у мене сніданок. Це вугор, лосось, гречка і ківі. Всі мінерали, вітаміни, жири, білки, вуглеводи", - похвалився суддя "Україна має талант".
Раніше повідомлялося, Кот з "Україна має талант" несподівано вибрався на суддівський стіл, що відбувається на шоу: "Чесно кажучи..."
Також, переможець "Танців з зірками" Женя Кот зухвало висловився про новий сезон: "Багато речей, з якими не згоден"
Politeka розповідала, суддя "Україна має талант" Євген Кот відповів, чи дійсно скоро стане батьком: фото щасливого подружжя