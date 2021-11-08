Юний артист Муаяд Абдельрахім, який став переможцем шоу "Співають всі" показав кадри з незвичайної фотосесії.

Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець Муаяд Абдельрахім, який став переможцем вокального шоу "Співають всі", поділився у своєму Instagram незвичайними кадрами з нової фотосесії.

На нових знімках 16-річний хлопець, який просто вразив суддів шоу своїм співом, зображений на вулицях осіннього Києва. Всі знімки зроблені в чорно-білих тонах, чому виглядають дуже атмосферно і незвично.

У підписі до публікації Муаяд написав: "Люблю чорно-білі фотки. А вам як? До речі, сьогодні о 20: 30 буде прямий ефір. Відповім на ваші запитання". Користувачі тут же почали коментувати нові фотографії юного артиста, засинаючи його компліментами: "Як завжди, найкращий", "Вау", "Класна геометрія", "Як завжди, шикарний", "Вау, нереально круто! Фото просто неймовірні"," який же Ти гарний"," це бомба", "Красунчик!", "Ура, будемо чекати ефіру", "Модель", "Я закохалася", "Супер. Я теж таке люблю. Прекрасні локації, ще б на додаток твій божественний голос", "Красивий".

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