Рідна сестра співачки Софії Ротару, Ауріка, яка теж пов'язала своє життя зі сценою, розповіла подробиці про їхню сім'ю.

Так, 63-річна Ауріка дала відверте інтерв'ю YouTube-блогерші DOROTYE, в якому помітила таємничий збіг в долях всіх чотирьох сестер (крім них ще в сім'ї було два брати, всього шестеро дітей).

За словами Ауріки, вона та її сестри зараз всі залишилися без чоловіків: кожна поховала благовірного в різний період часу, останньою овдовіла 70-річна Лідія Хлябич (її дочка-співачка виступає під псевдонімом Соня Кей).

"У нас, як кажуть по-українськи, "як пороблено" - нас чотири сестри і всі залишилися без чоловіків. Остання - Ліда - вже рік пройшов, як Сергія (Сергія Хлябича, - ред.) не стало. Теж важко вона це пережила. Він помер якраз перед весіллям Сонечки. У Соні повинно було бути весілля в червні. Але Сергій в квітні або березні помер, і було маленьке весілля, тільки для своїх", - поділилася Ауріка.

"А у Зіни (найстаршої сестри, - ред.) [чоловік] хворів дуже довго, у нього з печінкою проблеми були... І, на жаль, теж [помер]", - додала зірка.

У самої Ауріки чоловіка, Володимира Пігача, не стало в 2005 році, а в Софії - Анатолія Євдокименка - в 2002-му в результаті інсульту.

У цьому ж інтерв'ю Ауріка розповіла, що після смерті коханого хотіла зовсім піти зі сцени, але її більш знаменита сестра, яка перенесла подібне горе трьома роками раніше, не дала їй закінчити кар'єру.

"Вона (Софія Ротару, - ред. ) мене просто змусила працювати. Кілька концертів забирала мене з собою, ми співали, і так пішло, пішло, пішло...", - поділилася Ауріка.

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