Співачка і актриса Дженніфер Лопес активно знімається в новому фільмі, про який поки не розповідає, тому фанати часто згадують кращі образи артистки За останній час.

Головною родзинкою образів Лопес як і раніше вважаються її луки в маленьких сукнях з блискітками, коротких нарядах з вирізами і сміливий вигляд в топіках і лосинах. Справа в тому, що Дженніфер багато років займається спортом і захоплюється танцями.

Саме тому артистка пишається своїм зовнішнім виглядом і всіляко намагається довести: вона виглядає молодше своїх років і може здивувати публіку. Коли зірка святкувала день народження, вона сміливо продемонструвала на яхті фігуру.

Як можна побачити, в 52 роки Лопес дійсно добре виглядає, у неї немає зморшок і при цьому хороші вигини:

"Ви прекрасна і неймовірна; це дуже смачно😍; приваблива Краса, чудовий, дуже красивий пейзаж і ідеальне тіло❤; неймовірно; я без розуму від її форм️❤️; Свята троянда❤️; дуже-дуже красивий; я люблю тебе; Беліссіма, не треба скромничати; чудово; красива; в цьому світі найважливіше ваші діти, а не ваше тіло", - пишуть користувачі.

Ми також писали, що зараз 52-річна знаменитість не здає позицій і навіть на червоній доріжці з Беном Аффлеком привабливість приховувати не стала. Шанувальники ж згадують, що і рік тому знаменитість виглядала не гірше на пляжі.

У червоному купальнику без принтів і тонкими зав'язками Лопес покрасувалася на пляжі. Причому для демонстрації фігури вона навмисно розкрила халат. Фірмовий халат з власним ім'ям на спині виглядав більш ніж примітно.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в сукні з однієї сіточки без сорому показала свої вигини

А ще Politeka повідомляла, що 52-річна Лопес в маленькому топіку позбавила дару мови на червоній доріжці

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в палких обіймах Бена Аффлека не стала приховувати почуттів на червоній доріжці