Як сьогодні виглядає могила Кузьми Скрябіна, на яку їдуть з усієї України: "По три дні стоять"

Мама Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін) Ольга розповіла, що на могилу її сина навіть через шість років продовжують приходити люди.

Як повідомляє Politeka.net, Ольга Кузьменко, яка шість років тому в автокатастрофі втратила сина-музиканта Кузьму Скрябіна, розповіла, що навіть через стільки часу люди продовжують приходити на могилу. Як відомо, артиста поховали в сімейному склепі неподалік від Львова, і це місце не так просто знайти. Про це йдеться в сюжеті програми "Зірковий шлях".

Однак, там завжди є люди, вони приносять квіти, лампадки, подарунки і різні дрібниці. А деякі фанати проводять на могилі навіть по три дні.

"Ми, коли там буваємо, не буває, щоб нікого було. Коли святкові дні, там неміряно людей. Вони йдуть, ставлять. Ми виносимо, виносимо ті ліхтарики. Стоять дівчатка, по три дні стоять. Кажуть, що з Києва приїхали на три дні до Кузьми. А деякі навіть приходили до мене сюди", - розповіла Ольга Кузьменко.

У відео також показали, як зараз виглядає могила легендарного українського музиканта і виконавця Андрія Кузьменка. Видно, що там завжди є відвідувачі, багато квітів, прапорців і лампадок.

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