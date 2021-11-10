Співачка і актриса Дженніфер Лопес у 52 роки здатна здивувати зовнішнім виглядом, адже у неї не тільки помітний пружний прес, але і сяюче обличчя без зморшок викликає у шанувальників здивування.

Відома виконавиця багато років турбувалася про зовнішність, особливо після народження дітей, адже тоді вона набрала більше двадцяти кілограм і вважала, що не зможе повернутися в колишню форму. Більш того, зірка сумнівалася, що отримає свій ідеальний прес.

І хоча Лопес нерідко намагаються тепер нібито викрити в її пристрасті до уколів краси або любові до фотошопу, багато фанатів як і раніше вважають її прикладом для багатьох. Навіть якщо артистка і захоплена доглядом за собою, вона не розповідає, що саме робить.

Проте, шкіра у Лопес завжди в хорошому вигляді, а її прес постійно привертає увагу до себе. Більш того, в яскравому костюмі Дженніфер не так давно підкреслила кращі сторони і полонення видом:

"Добре блищить; ну прямо лялечка сяє; мені подобається ця краса; Beauty❤; неможливо зупинитися; потрібна історія її обличчя, що вона робила; скільки ж тут роботи над цим пресом; мені б такий вигляд в мої 30❤; Hermosa 💖» - пишуть в мережі.

Нагадаємо, днями зірка вийшла на сцену, щоб підтримати свого старого друга, репера LL Cool J, який потрапив до списку лауреатів Залу слави рок-н-ролу.

Артистка одягла бра від Dolce & Gabbana з блискітками і блиснула "сталевим" пресом". Також артистка була в чорних брюках і в ботильонах на високій шпильці, а зверху вона одягла синій плащ з об'ємними рукавами з останньої колекції Альбера Ельбаза для AZ Factory.

Нагадаємо, що Лопес показала себе в звичайному житті без макіяжу і в простій майці

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