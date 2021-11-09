Відома гімнастка Анна Різатдінова поділилася в мережі незвичайною фотографією і вразила одкровенням про свою кар'єру.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська гімнастка і олімпійська призерка Анна Різатдінова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася на своїй сторінці чарівним і навіть романтичним фото, а в підписі до нього розповіла про свою кар'єру.

На новому знімку Анна відображена в цікавій локації, вона притулилася грудьми до дзеркала, так що знімок вийшов дуже незвичайним. Перед камерою красуня з'явилася в чорному топіку на тонких бретельках, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до публікації Різатдінова написала: "Життя складається не тільки з перемог, але і з поразок. У великому спорті у мене їх було багато. І кожен раз я сприймала помилки як кінець світу, як дзвіночок до завершення кар'єри, тому що «у мене нічого не виходить». Тільки перед останньою Олімпіадою я усвідомила, що невдачі — це частина процесу. Саме так відбувається зростання, головне — навчитися сприймати перипетії правильно".

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