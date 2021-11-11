На шоу "Україна має талант" прийшла реп-вчителька Ольга Халепа, де показала свій талант. Євген Кот відкинув її дар, Сергію Притулі і Ксенії Мішиній довелося втрутитися.

Як передає Politeka.net, на "Україна має талант" прийшла учасниця Ольга Халепа. Вона представила себе як реп-вчителька, яка викладає біологію. Для того, щоб діти краще засвоювали матеріал, вона вирішила записувати реп, в якому пояснює докладніше навчальний матеріал.

"Такої реперші взагалі у всій країні немає, реп-вчителька тільки одна", - заявила учасниця шоу "Україна має талант".

Не дивлячись на те, що виступ Євгену Коту сподобався, він негативно оцінив сам номер учасниці.

"Ольга, ви молодець, що кайфуєте від цього. Але все ж, як реп-виконавець, ви поки що новачок. Як Виконавцю, як номер на сцені, я все-таки повинен поки що сказати ні", - сказав Євген Кот.

У цей момент довелося заступитися за Ольгу Халепу Ксенії Мішиної і Сергію Притулі.

"Спасибі за те, що ви така сучасна вчителька, яка розуміє і хоче бути на одній хвилі з дітьми...Спасибі, я кажу вам так!",- сказала Ксенія Мішина.

"Я сьогодні радий бачити людину, якій не все одно на те, що відбувається в системі освіти нашої країни. І коли це не байдужість вливається в таку форму протесту як реп, то і я можу сказати вам тільки "так". У вас два "так", ви проходите далі", - заявив Сергій Притула.

Шанувальники шоу залишили безліч позитивних коментарів:

"Ось таких людей потрібно ставити міністром освіти! Толк в розвитку буде!"

"Розумничка яка, сподіваюся коли у мене будуть дітки, у них будуть такі ж люблячі вчителі. Продовжуйте пробивати двері, так як цей савдеп потрібно ламати"

"Круто! Більше б таких вчителів! Респект!"

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