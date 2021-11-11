На шоу "Україна має талант" прийшла реп-вчителька Ольга Халепа, де показала свій талант. Євген Кот відкинув її дар, Сергію Притулі і Ксенії Мішиній довелося втрутитися.
Як передає Politeka.net, на "Україна має талант" прийшла учасниця Ольга Халепа. Вона представила себе як реп-вчителька, яка викладає біологію. Для того, щоб діти краще засвоювали матеріал, вона вирішила записувати реп, в якому пояснює докладніше навчальний матеріал.
"Такої реперші взагалі у всій країні немає, реп-вчителька тільки одна", - заявила учасниця шоу "Україна має талант".
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Не дивлячись на те, що виступ Євгену Коту сподобався, він негативно оцінив сам номер учасниці.
"Ольга, ви молодець, що кайфуєте від цього. Але все ж, як реп-виконавець, ви поки що новачок. Як Виконавцю, як номер на сцені, я все-таки повинен поки що сказати ні", - сказав Євген Кот.
У цей момент довелося заступитися за Ольгу Халепу Ксенії Мішиної і Сергію Притулі.
"Спасибі за те, що ви така сучасна вчителька, яка розуміє і хоче бути на одній хвилі з дітьми...Спасибі, я кажу вам так!",- сказала Ксенія Мішина.
"Я сьогодні радий бачити людину, якій не все одно на те, що відбувається в системі освіти нашої країни. І коли це не байдужість вливається в таку форму протесту як реп, то і я можу сказати вам тільки "так". У вас два "так", ви проходите далі", - заявив Сергій Притула.
Шанувальники шоу залишили безліч позитивних коментарів:
"Ось таких людей потрібно ставити міністром освіти! Толк в розвитку буде!"
"Розумничка яка, сподіваюся коли у мене будуть дітки, у них будуть такі ж люблячі вчителі. Продовжуйте пробивати двері, так як цей савдеп потрібно ламати"
"Круто! Більше б таких вчителів! Респект!"
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