Відома телеведуча, блогер і власниця видавництва Ольга Фреймут розповіла про важливу операцію, завдяки якій змогла дихати, і подякувала за це свого лікаря.

Популярна телеведуча і експерт з етикету Ольга Фреймут, яка запам'яталася багатьом не тільки як телеведуча на ранковому шоу, але і прискіпливий критик в програмі "Ревізор", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Цього разу Ольга поділилася особистим моментом і повідомила про те, як перенесла операцію.

Новиною Ольга поділилася в сторі-доктор на ім'я Гебрич Геннадій Григорович провів успішну для неї операцію, про подробиці якої вона вирішила особливо не поширюватися, але показала на кадрах момент зустрічі з лікарем. Телеведуча зізналася, що завдяки зусиллям і професіоналізму лікаря, вона знову може дихати.

«Я вам розповідала про операцію. Дякую за теплі побажання. Особлива подяка моєму лікарю, Геннадію Григоровичу, завдяки йому Я знову дихаю", - вискзалася Фреймут.

Як з'ясувалося, Геннадій Григорович спеціалізується на ендоскопічній хірургії носа і навколоносових пазух, а також хірургії глотки і гортані у дітей і дорослих.

Раніше Ольга здивувала новими фото в сторіс, на яких з'явилася з величезним келихом в руках.

На нових чорно-білих знімках Ольга відображена в модному ресторані, вона сидить за столиком, тримаючи в руці великий красивий келих з прозорим напоєм. Перед камерою вона з'явилася в модній Білій кофтині, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і розслаблений вигляд. На ще одній фотографії Фреймут позує в компанії подружки, видно, що вони весело проводять час.