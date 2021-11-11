Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка поїхала досить далеко від дітей через зйомки до нового фільму, поділилася архівними кадрами і згадала про те, які вони були раніше.

Як відомо, своїх дітей Лопес тримає подалі від пильної уваги публіки і не розповідає про них, дозволяючи їм самим бути тими, ким вони хочуть і не піддаватися обговоренню під прицілом камер. Цього разу співачка вирішила сама показати своїх малюків.

Зараз її діти вже помітно виросли і змінилися, але артистка сумує за часом, коли вони були зовсім маленькими і вона читала їм казки вечорами.

"Сумую за цими моментами ... #Cocos 🥥 🥥 # Luluandmaxi #Throwback" - пише під кадрами Дженніфер.

Користувачі були вражені зворушливими і пам'ятними фото:

"Які малюки; як летить час! 🥺 ; Вони так швидко ростуть; немовлята тут зовсім ще😍; хтось сказав "відтворити це фото"? 👀 ❤ ️ ; просто чарівна молода мама❤️; Bellísimas admirable siempre; а раніше виглядала інакше; солодкий час; давно такого не було".

Дженніфер Лопес вдалося підкорити публіку не тільки зовнішністю, але і танцями багато років тому. Причому артистка ніколи не приховувала-їй подобається, коли її хвалять.

Раніше Дженніфер часто знімалася в провокативних зйомках, демонструвала достоїнства і розбурхувала грайливим стилем. Цього разу шанувальники представили архівні кадри із зіркою і здивувалися її зовнішності.

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