Відома українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич ще не вибрала переможця, тому її фаворити перед фіналом вирішили висловитися про те, то відбувалося на шоу.



Цього разу Андрій Задворний вирішив висловитися про те, що відбувається на шоу і як він сам оцінює чоловіків, які були з ним на проекті. Як відомо, зйомки завершили вже давно, а зараз в ефір виходять заздалегідь підготовлені випуски.

Всім учасникам інформацію про себе доводиться видавати дозовано.

"Ненавиджу! Читаючи нижче "ви", не сприймайте на свій рахунок. Макс "нудотно солодкий" - сприймати доброту за слабкість-це у нас національна традиція. Я бачу-що він щаслива людина, яка вміє піклуватися про близьких і приймати людей такими, якими вони є.

Свечкоренко-який з нього психолог, собі допомогти не може. Рома не простий, але щирий хлопець, без зарозумілості, люблячий тато. Живе улюбленою справою і щасливий в ньому.

Діма-недалекий, не глибокий. А ви, звичайно ж, кандидат наук, читаєте 100 книг на рік. Може він схожий на того хлопця з 11 класу, за яким бігали всі в школі?⠀

Аквамен не тієї орієнтації - може вам його просто простіше вважати геєм, адже він: мільйонер, спортсмен-рекордсмен, мандрівник, блогер-міліоннік з ідеальним тілом. Це ж як потрібно працювати над собою, що б йому подобатися…

Для мене Андрій чесний, відкритий, порядна і дуже відповідальна людина - багато в чому приклад. Абсолютно без зірки в лобі, завжди готовий прийти на виручку.

Олег-хтивий качок, так говорять про нього. Але я бачу Олега добрим, чуттєвим і відповідальним, що вміє у віці 41 рік виглядати ох*&нно, жити в кайф.

Злата - я навіть перераховувати не буду. Вона втілення не збулася мрії мільйонів. Красива і самодостатня, жінка на сцені, з фанатами за лаштунками .Простіше кинути в неї камінь, ніж працювати як вона для понад досягнень " - зізнався у своєму баченні Андрій.

Рані на нових кадрах Огневич показала, як насолоджується масажем. Злата опублікувала сторіс, на якому лежала на масажному столі. Через кілька секунд співачка покказала і масажиста з густою бородою і м'язистими руками, який був зайнятий її п'ятами.

"Юра-це Бог масажу. Кожен раз я заново рождаюсь", - написала Злата.

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