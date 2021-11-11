Детектив шоу "Маска" Андрій Данилко, вразив своїх колег по проекту Настю Каменських і Олю Полякову в новому випуску шоу.

Як пише Politeka.net, нещодавно розпочався другий сезон ефектного шоу "Маска", яке одразу полюбилося українцям. Детективами стали в проекті Андрій Данилко, Оля Полякова, Настя Каменських, Дзідзьо і Олег Винник, Як і в першому сезоні. Володимир Остапчук теж залишився ведучим проекту.

В промо до четвертого випуску шоу Данилко вразив Полякову і Каменських. Андрій припустив, що під однією з масок ховається суперзірка.

"Я знаю, хто там", - заявив Данилко відразу.

"Ви коли дізнаєтеся, ви зійдете з розуму", - закінчив Андрій.

Фанати поставили сотні лайків і почали писати коментарі під відео:

"Андрій Данилко - це наше національне надбання. Так сказала Настя. Точно", "я думаю, що Данилко вгадав джмеля і Совенка", "Скандал розкриють походу", "Тіна Кароль Горила", "чому ви так думаєте, що це Тіна. Я в цьому чомусь сумніваюся. Жодна з підказок їй не підходить".

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