Відома співачка Ані Лорак поділилася яскравим фото в соцмережі і заінтригувала шанувальників важливою подією – прем'єрою альбому.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка після розлучення з чоловіком остаточно перебралася до Москви, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі чарівним знімком, а в підписі до нього підігріла очікування фанатів перед виходом її нового альбому.

На новій фотографії ані відображена в синій локації з м'яким синім світлом. Перед камерою вона з'явилася у вузькому чорному платті, яке красиво підкреслило струнку фігуру і пружні принади. Її волосся розпущене і акуратно укладене, у вухах масивні сріблясті сережки, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Лорак написала: "Хвилювання, передчуття, трепет... ось що я відчуваю в очікуванні прем'єри альбому #ЯЖИВА. Але я знаю, що Ви зі мною, тому разом рахуємо години до зустрічі з новою музикою. Яку пісню чекаєте найбільше?". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами, і розповідаючи, як чекають прем'єру.

Нагадаємо, Ексчоловік Лорак з їх десятирічною донькою знову зібрався в подорож: кадри.

Як повідомляла Politeka, Дочка Ані Лорак на відпочинку з батьком і його нареченою повторила образ своєї мами: "Всім привіт".

Також Politeka писала, що Ані Лорак після довгого "мовчання" з'явилася з новинами: "Давно не було".