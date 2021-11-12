Солістка групи Kazka Олександра Зарицька, а також актор Костянтин Войтенко дали інтерв'ю для Каті Осадчої після чергового випуску шоу"Танці з зірками".

Як пише Politeka.net, останній випуск" Танців з зірками " був присвячений родині. Олександра Зарицька на паркет запросила свою бабусю, а актор Костянтин Войтенко дружину. І якщо родичка співачки прийшла, то дружина актора немає. Як відомо, подружжя в сварці, і за допомогою "Танців" актор сподівався покласти початок примиренню. Але дівчина вирішила не приходити на сам танець, зате з'явилася в кінці.

Катя Осадча взяла інтерв'ю у пар і все дізналася для шоу"Світське життя".

"Сімейні мелодрами на"Танцях з зірками". Все найпотаємніше і цікаве з-за лаштунків-цієї неділі о 18.30 тільки в "Світському житті"!

Або засмутилися, коли шоу покинула @kazka.band? За кого вболіваєте? Як ви думаєте, хто переможе?

P. S. погодьтеся, цієї похмурої осені всі ми трохи не можемо вирішити, чого хочеться більше-поспати або потанцювати", - написано було під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сашенька найкраща", "сукня бомба", " звичайно, засмутився. Це була моя улюблена пара", " Здрастуйте! Чи не підкажіть, чиє плаття???".

Нагадаємо, дружина учасника "Танців з зірками" , чий шлюб тріщить по швах, здивувала визнанням

Також Politeka повідомляла, що учасник "Танців з зірками" , чий шлюб тріщить по швах, щиро покаявся

А ще Politeka писала, що дружина учасника "Танців з зірками" публічно звернулася до нього після того, як вони роз'їхалися



