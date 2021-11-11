Співак Олег Винник вже майже місяць не дає концерти - через власну хворобу і введення в регіонах "червоної" карантинної зони, але ситуація, схоже, змінюється.
На офіційній сторінці 48-річного артиста в Instagram опублікували важливе оголошення. Після тривалої перерви Винник відновлює свою концертну діяльність, передає Politeka.net.
"24 і 25 листопада чекаємо вас у Києві на головній сцені країни! 🎉 Вперше в столиці прозвучить легендарна програма "Безумна любов"! 😍", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що захід пройде з дотримання всіх карантинних правил. На концерт зможуть потрапити глядачі, у яких будуть COVID-документи.
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Раніше повідомлялося, що в розпал туру українськими містами в жовтні Виннику довелося скасувати свої концерти. Артист тоді записав відеозвернення до своїх шанувальників, вибачився і назвав причину - у нього був ларингіт. За словами близького оточення співака, один з концертів він нібито терміново перервав після п'ятої пісні і навіть впав за лаштунками.
Українці активно коментують повернення Винника на сцену:
"Це чудова новина, Олег! Здоров'я Вам! Буду!❤️"
"Він не скасував концерт, ура, ми йдемо туди!"
"Чекаємо з нетерпінням ❤️ вже скучили за цією казковою атмосферою😊"
"Олежка, ти наш улюблений вовк, я тебе обожнюю і дуже-дуже сподіваюся на зустріч🌹 🌹 🌹"
"Я одного не розумію, чому тоді скасували концерт у Краматорську? Можна було також пускати людей з сертифікатами. Мені не подобається таке вибіркове ставлення до своїх шанувальників"
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