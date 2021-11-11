Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як проводить час зі своєю коханою жінкою і найближчою людиною на важливому заході.

Кілька тижнів тому вперше за вісім років мама Ектора вирішила приїхати в Україну. Спеціально для цього жінка летіла практично добу з пересадками, щоб побути вдома зі своєю дитиною.

І хоча чоловік вже дорослий і досить популярний, він не приховує свою прихильність до, як він каже, найулюбленішою і дорогою жінці.

Ектор дуже тепло ставиться до матері і тепер часто з'являється на заходах разом з нею. Зокрема, нещодавно він відвідав презентацію з нагоди початку зйомок нового сезону «МастерШеф», в якому традиційно судитиме таланти молодих кухарів.

"Сьогодні Відпочиваємо, а вже завтра починаються зйомки. Зустріли наших друзів. Це великий івент для всіх, які створюють улюблені ваші шоу», - пише Ектор.

Також в інших Сторі суддя шоу розповів, що займався спортом, і після цього вирішив поплавати в басейні. Разом з Ектором була його мама, і, ймовірно, улюблена жінка.

"Як добре, що після спорту є басейн. Як добре, коли у тебе є любов", - поділився Ектор, піднявши палець.

"День має бути насичений, потрібно бути готовим на 100%", - написав ресторатор.

Нагадавши, Віктор Павлік похвалився сином, вразивши навіть Зіброва.

Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павлика показала улюблене фото з сином, який дуже на неї схожий.

Також Politeka писала, що Молода дружина Павлика розповіла про подарунок для сина, який вона не змогла вручити.