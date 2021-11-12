Український актор Артур Логай, який брав участь у п'ятому сезоні шоу "Х-Фактор", А зараз продовжує виступати на паркеті" Танців з зірками", показав, як пожартував над своєю партнеркою Ганною Кареліною.
Як пише Politeka.net, Логай почав свою кар'єру з талант-шоу "Х-Фактор". Після цього Артур пішов до школи кіно, де відучився два роки, а потім дебютував у фільмі "чарівники". Логай встиг знятися в декількох фільмах і серіалах, де отримував і головні ролі. А в 2021 році актора запросили в шоу "Танці з зірками". У партнери Артур отримав танцівницю Анну Кареліну. Пара вже увійшла в топ 4 і до фіналу залишився один крок. Не забуває Логай і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Артур показав, як жартує над Анною. Дівчина була за склом, поки він її дражнив. Кареліна була в леопардовому вбранні і підігравала Логаю.
"Кішка, зрозумів, за склом. Нічого не зможеш зробити. Там сиди. Ой, хлопці, скільки сюрпризів чекає вас в цю неділю", - сказав Артур.
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"Небезпечні кішки за склом. Хлопців, скільки ж сюрпризів вас чекає цієї неділі", - написав Артур.
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