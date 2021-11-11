Співачка Соня Кей, племінниця Софії Ротару, яка нещодавно презентувала новий міні-альбом, вирішила дати чесне інтерв'ю, в якому розповіла багато цікавого та особистого.

Як відомо, молода виконавиця Софія Хлябич, яка відома під пседонімом Соня Кей, є двоюрідною сестрою єдиного сина знаменитої артистки Софії Ротару Руслана Євдокименко.

"Це було одне з найбільш відвертих інтерв'ю в моєму житті. Тут я розповіла про те, що дуже довго приховувала. Вже цієї п'ятниці!» - написала під коротким роликом Соня. Шанувальники підтримали:

"О дааа😍❤️; чекаємо повного випуску ⚡⚡; спасибі тобі за це🙌 🏽 🙌 🏽 🙌; крута виконавиця, класні пісні!».

В інтерв'ю вона також помітила:»це класно, звичайно, що мене асоціюють з моєю тіткою, але я – особистість і не прищіпка до когось іншого".

Нагадаємо, зірка була номінована на" Прорив року " завдяки першому міні-альбому, який випустила кілька років тому. А нещодавно Соня презентувала другий EP "Драйв", який прослухали безліч українців на відеохостингу Ютуб.

Також на особистих кадрах Кей показала себе справжню, перебуваючи в спальні. Соня прикрилася ковдрою, зробивши Селфі і показавши свою зовнішність. Макіяж молода зірка ще не встигла змити, як можна помітити.

Нагадавши, двоюрідна сестра сина Ротару в мереживній білизні дозволила зазирнути до себе в спальню

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