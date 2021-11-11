Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук полетів з України, з'явившись в досить незвичайному місці і звернувся до фанатів в Instagram.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук став популярним вітчизняним артистом, який заснував "Океан Ельзи" і домігся з групою успіху. Зірка знімався в безлічі проектів, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Святослав був у Дубаї, ОАЕ. Зірка був у футболці, демонструючи павільйон виставки EXPO 2020.

"Всім привіт з Українського павільйону EXPO - 2020 в Дубаї

Я просто в захваті від локацій виставки, різні країни дуже цікаво представлені. @ukraine.expo2020-круто! Пізніше поділюся деякими ще.

А зараз йдемо на саундчек і ввечері чекаємо всіх, хто зараз в Дубаї, на нашому концерті. Якщо ви ще без квитків — посилання на них залишив убік", - написав Святослав під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ухтишка", "Ласкаво просимо" ," А прямого ефіру в Instagram ми дочекаємося?".

Нагадаємо, на зірку "Голосу країни" і улюбленицю Вакарчука обрушився негатив за нове фото

А ще Politeka повідомляла, що Ігор Грохоцький розповів про своє весілля, ставлення до дітей та стосунки з Вакарчуком

Також Politeka писала, що зірка "Голос країни" і улюблениця Вакарчука прикрилася одними руками на чуттєвому фото



