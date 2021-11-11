Відома співачка Ольга Полякова, яка кілька днів тому полетіла з сім'єю на Мальдіви, не перестає інтригувати кадрами з відпустки.

Відправившись на один з найулюбленіших курортів, зірка вирішила показувати кожен цікавий момент з буднів в мережі. При цьому в Instagram Полякова не соромиться демонструвати свої образи.

Цього разу Полякова показала відразу два варіанти пляжних луків, які їй припали до душі. Маленький темно-коричневий бікіні і світлий купальник на тонких зав'язках з принтом вдало сіли по фігурі знаменитості.

Сама вона також розповідає, що зараз багато плаває з дітьми, вивчає місцеві екзотичні місця і хвалиться незвичайними стравами, якими балує себе, поки не обмежує харчування.

Раніше артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно артистка вирушила на Мальдіви. На кадрах Оля Полякова показує делікатеси, якими балують себе вона разом зі своєю сім'єю - чоловіком Вадимом, і їх дочками - Машею і Алісою.

"О боже, це кокос з чорною ікрою, а це квітки квіток в квітковому соусі", - описала делікатеси Ольга Полякова.

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Politeka розповідала, Полякова показала, чим її 16-річна дочка займається на Мальдівах: "у короткій сукні і з келихом в руках"



