Відома актриса Ольга Сумська, яка недавно вразила модним луком в свої 55 років, не перестає інтригувати образами поруч зі знаменитими колегами.
Знаменита актриса театру і кіно любить показувати цікаві моменти з життя в соціальній мережі Instagram. Причому знаменитості подобається також робити різні фото з колегами по сцені.
Після завершення зйомок у новому фільмі, Ольга знову приступила до гастролей і разом з чоловіком вирушила не так давно в інше місто, щоб дати кілька вистав. Зараз же Сумській вдалося вразити щасливим Селфі з відомою і найбагатшою співачкою України Камалією.
Камалія, як відомо, - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Причому зірка не так часто світиться з колегами на Селфі, вважаючи за краще блищати на самоті. Відзначимо, її почали називати найбагатшою співачкою в Україні, так як красуня вийшла заміж за пакистанського мільярдера.
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Тому спільний кадр з Сумською і вийшов таким незабутнім.
Нагадаємо, Ольга Сумська вже більше 30 років радує українців своєю роботою в кіно. У першій роботі зірка знялася в далекому 1983 році. За тривалу кар'єру Ольга знялася в десятках проектів, а також зіграла безліч ролей в театрі.
Сумська була нагороджена званнями заслуженої та народної артистки України, а також стала Лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка та орденом княгині Ольги III ступеня.
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