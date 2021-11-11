Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова вирішила відступити від звичного образу і поміняла зачіску, що її сильно розбурхало.

Анна Саліванчук показує нові кадри майже щодня, однак при цьому у своїх зауваженнях вона не повторюється. Під більшістю фото зірки можна помітити цікаві звернення до фанатів і поради про те, як прожити той чи інший період.

Цього разу зірка захотіла змін і несподівано для всіх змінила зачіску. Короткі локони, зачесані на одну сторону в салоні Анна змінила на довгі кучеряві і пишні пасма. Причому реакція на образ зірки була тільки позитивна.

Сама Саліванчук розповіла, що їй захотілося невеликого експерименту і це її так розбурхало, адже багато похвалили її вигляд і написали, що тепер вона виглядає молодшою.

Як виявилося, артистка наростила локони і зробила кучері, під ще одним відео користувачі також висловили свою думку:

"Я психанула і вирішила це зробити🙈 взагалі я боюся змін у зовнішності, але коли як не зараз👍 всього лише 2,5 години і ти - 1,5 місяці з укладанням!! Дякую. Пишіть подобатися вам чи ні? Хотіли б ви собі такі кучері?» - написала Анна під невеликим відео.

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