Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно розповіла про свій домашній догляд за обличчям і тілом, показала підтягнуту фігуру на прогулянці.

Артистка намагається показувати в мережі тільки ті фото, які продемонструють її саму в кращому світлі. Причому сама Лопес не любить багато говорити про свій догляд, підкреслюючи, що всього домоглася сама.

Багато хто не вірить Дженніфер, адже 52-річна знаменитість виглядає молодше своїх років. У короткому топіку зірка легко довела, що все ще хороша собою і багато займається. Прес Лопес було видно і без ефектного позування.

Варто також відзначити, що зазвичай на публіці Лопес з'являється в сукнях з вирізами і в нарядах з блискітками. А ось в повсякденності, як видно, Лопес вибирає виключно одяг для зручності.

Раніше ми писали, що діти Дженніфер вже помітно виросли і змінилися, але артистка сумує за часом, коли вони були зовсім маленькими і вона читала їм казки вечорами.

"Які малюки; як летить час! 🥺 ; Вони так швидко ростуть; немовлята тут зовсім ще😍; хтось сказав "відтворити це фото"? 👀 ❤ ️ ; просто чарівна молода мама❤️; а раніше виглядала інакше; солодкий час; давно такого не було», - відповіли в мережі.

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