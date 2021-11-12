Відомий телеведучий і актор Степан (Сергій) Казанін розповів про подальшу долю "Вечірнього кварталу" і "Жіночого кварталу".

Як передає Politeka.net, Степан (Сергій) Казанін є популярним актором "Квартал 95" і ведучим. Він, як і багато коміків, прославився завдяки своїй участі в КВН, після чого, почав світитися в багатьох гумористичних проєктах.

Так, на цей раз актор опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Степан Казанін заговорив про подальшу долю таких проєктів, як "Вечірній квартал" і "Жіночий квартал".

"Дорогі наші, улюблені. Цієї суботи 13 листопада відбудеться грандіозний проєкт! Це два нових прем'єрних показу. Стартує "Вечірній квартал" на телеканалі "1+1" о 20:15. Продовжує його о 22:10 "Жіночий квартал", теж прем'єра. Це, звичайно, бомба! Три з половиною години гумору. Такого ще не було", - розповів Степан Казанін.

Також, актор показав, як готується до цих заходів, готуючи курку.

"Значить, я вже готуюся до цього заходу, покликав друзів. Раджу вам теж запросити, може друзі щось принесуть до курочки. Так, і до речі, хотілося б передати цю ефстафету і запитати у наших курочок з "Жіночого кварталу", як вони готуються, конкретно Настя, Катя, Лера, як ви готуєтеся до цього грандіозного заходу?",- запитав актор "Квартал 95".

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