Американська світська левиця Періс Хілтон закотила розкішне весілля, яке триватиме три дні - зірка вперше виходить заміж.

Так, 40-річна бізнесвумен, актриса і модель Періс Хілтон 11 листопада зв'язала себе узами шлюбу з Карлосом Реумом, своїм старим другом, з яким знайома більше 15 років. Про це зірка повідомила в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Церемонія пройшла в приватному маєтку в Лос-Анджелесі. Серед гостей була давня подруга Періс Кім Кардашьян.

"Моя вічність починається сьогодні... ✨ 💍 11/11 💝 # justmarried #Foreverhiltonreum 📸: @Josevilla", - йдеться в пості.

Періс опублікувала поки що єдине фото з весілля, на якому позує в білій сукні, прикриваючи обличчя тонкою фатою. Крім цього, інших кадрів з торжества немає - постити в соцмережі заборонили, так як весілля покажуть в її реаліті-шоу Paris in Love.

Раніше Періс розповідала в цьому ж шоу, як проходить підготовка до торжества, пише Daily Mail.

Пара планувала повінчатися в церкві Святого пастиря в Беверлі-Хіллз. Гостей збиралися покликати в сімейний маєток Хілтонів в Бель-Ейр. Біля особняка навіть звели величезний дерев'яний поміст, щоб всі умістилися.

За три дні наречена планувала змінити 10 суконь. За словами Хілтон, у її нареченого були більш скромні плани щодо нарядів, так як він "не настільки вимогливий". В цілому світська левиця заявляла, що мріє про щось "класичне і прекрасне".

Користувачі кинулися вітати молодят:

"Вітаю! Шлюб ... це круто! ❤️🔥"

"Так рада за тебе і так пишаюся тобою, Періс ❤️🔥"

"Такий щасливий за тебе, Періс, ти дійсно заслужила це щастя. Ви - найкрасивіша і любляча пара на світі. 💖"

"Найкрасивіша наречена!!! Я так сильно тебе люблю!!! Я плакала, сміялася... потім знову плакала❤️"

"Яка казкова ніч, і ти виглядаєш приголомшливо! Люблю вас"

"11/11 ти вибрала шикарний день, дівчинка 😍"

"Вау, красива Періс. Я так рада за тебя. Бажаю вам двом міцного шлюбу, любові і щастя🙏🥂"

Відзначимо, Карлос і Періс почали зустрічатися в грудні 2019 року. Згодом Реум подарував їй обручку з діамантом за півтора мільйона фунтів. У Мережі з'явилися зворушливі кадри: Карлос встав на одне коліно на пляжі і почув від коханої заповітне "так".

Реум займається фінансами, створив популярний чоловічий аромат і написав книгу про бізнес. Його батько, Роберт, є босом Amsted Industries в Чикаго.

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