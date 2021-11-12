Хореограф Єлизавета Русина, яка була партнеркою відомого співака Melovin'a (Костянтина Бочарова) на "Танцях з зірками" розповіла про сварку з артистом на проекті.
Про це танцівниця розповіла в інтерв'ю «Фактам».
Як відомо, Melovin (Костянтин Бочаров) Є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Х-фактор". Також він брав участь на проекті "Танці з зірками" з Єлизаветою Русиною, де пара потрапила в немилість хореографа Ілони Гвоздьової.
Як виявилося, і всередині пари не обійшлося без конфліктних ситуацій.
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"Всього один раз. Зрозуміло було, що Мел дуже втомився, в тому числі і від мене як тренера. Пам'ятаю, це сталося на тренуванні. Він розлютився і наговорив мені всяких слів. Правда, потім прийшов з квітами вибачатися. Звичайно, я пробачила. Як і він, намагаюся не тримати ні на кого зла», - розповіла Єлизавета.
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