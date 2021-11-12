Племінниця легендарної артистки Софії Ротару і популярна співачка Соня Кей (Софія Хлябич) зі сльозами на очах розповіла про сімейну трагедію.

Як передає Politeka.net, Соня Кей відома як починаюча співачка. Також, вона є племінницею легендарної артистки Софії Ротару і двоюрідною сестрою її єдиного сина Руслана Євдокименка.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона розповіла про момент, коли їй подзвонили і розповіли про те, що її батько помер. За словами артистки, він для неї був найближчим другом, проте їй довелося перервати розмову через сльози.

"Вона дзвонить і каже мені, що помер тато. Він для мене був найкращим найближчим другом...Сорі...", - зі сльозами на очах розповіла племінниця Софії Ротару.

Нагадаємо, Соня Кей нещодавно дала інтерв'ю в "Точка М", яке вийде вже в цю п'ятницю.

"Це було одне з найбільш відвертих інтерв'ю в моєму житті. Тут я розповіла про те, що дуже довго приховувала", - зізналася співачка.

Раніше повідомлялося, племінниця Софії Ротару зважилася на хворобливе Одкровення: "Я не прищіпка до когось"

Також, племінниця Ротару в мереживах дозволила зазирнути до себе в спальню: "Вирішила вам дещо показати..."

Politeka розповідала, племінниця Софії Ротару показала треш, який відбувається у неї в квартирі: "Десь годину дивлюся..."



