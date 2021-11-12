40-річну дружину принца Гаррі і відому актрису Меган Маркл розкритикували через невдале вбрання на червоній доріжці.

Як передає Politeka.net, Меган Маркл є герцогинею Сассекська і 40-річною дружиною принца Гаррі. Також вона прославилася як відома актриса і фотомодель. У шлюбі з онуком британської королеви Єлизавети II у них народилося двоє дітей - син Арчі і дочка Лілібет.

Так, цього разу Меган Маркл разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі з'явилася на червоній доріжці. Вона вийшла в незвичайній сукні з відкритими плечима і вирізом. Однак у цієї сукні пишна спідниця, яка підкреслила пишні форми актриси.

"Новий вихід Меган Маркл: герцогиня з'явилася на гала-вечорі в Нью-Йорку в червоній сукні Carolina Herrera зі шлейфом і глибоким вирізом. Подобається образ?",- запитали на акаунті видання.

Користувачі Мережі прокоментували образ Меган Маркл на червоній доріжці: "Вона поправилася", "Якась вона крупнувата", "Чесно? Таке собі", "Фасон якось не дуже", "Стегна візуально ще ширше зробила", "Якось воно на ній погано сидить, відразу плюс кілограм 20", "Кентавр", "Мені не подобається, не її фасон зараз. Худнути треба і терміново, вона публічна особистість і добре виглядати її робота)".

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