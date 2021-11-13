Юна учасниця шоу "Україна має талант" небезпечним виступом довела до мурашок зіркових суддів Мішину, Притулу, Кота і Руслану.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "Україна має талант" в Instagram опублікували відеоанонс, в якому показали фрагменти з виступу юної учасниці. Маленька Ніколь прийшла на шоу перемогти, і у неї на це є всі шанси, адже Малятко виконала найнебезпечніший трюк в історії проекту.

Виявилося, у дівчинки незвичайний і зовсім недитячий талант - вона виконує небезпечні трюки в підвішеному стані, повністю довірившись своєму батькові, який управляє лебідками. І треба сказати, що Ніколь своїм виступом довела суддів до мурашок. На великих планах у відео можна побачити реакцію Ксенії Мішиної, Руслани, Сергія Притули і Євгена Кота, видно, що вони просто приголомшені.

"Маленька красуня з недитячим талантом. Довіриться татовим рукам, щоб виконати найнебезпечніший трюк в історії шоу "Україна має талант", - йдеться в анонсі.

Українці вражені виступом Ніколь не менше суддів, в коментарях пишуть: "Вже не дочекаюся", "Дуже талановита і безстрашна Ніколь", "Ми віримо у твою перемогу! Ти справжній талант!", "Ура! Нарешті! Найкраща! Справжня переможниця! Вся Україна з тобою!", "Обожнюю тебе, чемпіонка! Впевнена, це буде найцікавіший ефір! Чекаю твій виступ, юна чемпіонка", "Це точно буде щось!".

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