Приймачка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала неоебичний образ, надівши розкішну чорну сукню, здивувавши фото в Instagram.
Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко одружився з Іриною Горовою в 99-му році. У Ірини була маленька дочка Наташа, яку зірка народила в минулих відносинах. Потап виростив дитину і зберігає теплі стосунки донині, хоч і розлучився з Іриною Горовою в 2014 році. У пари за час шлюбу також з'явився спільний син Андрій, з яким Олексія можна побачити досить часто. Наташа виросла і веде блог в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових кадрах Наташа була в чорній сукні. Горова на фото була в розкішній чорній сукні. Наташа в такому вигляді з'явилася перед дзеркалом, зробивши Селфі.
"Про минулу ніч", - загадково підписала кадр Горова, додавши смайлик із закритими очима і сердечком.
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