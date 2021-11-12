Приймачка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала неоебичний образ, надівши розкішну чорну сукню, здивувавши фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко одружився з Іриною Горовою в 99-му році. У Ірини була маленька дочка Наташа, яку зірка народила в минулих відносинах. Потап виростив дитину і зберігає теплі стосунки донині, хоч і розлучився з Іриною Горовою в 2014 році. У пари за час шлюбу також з'явився спільний син Андрій, з яким Олексія можна побачити досить часто. Наташа виросла і веде блог в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових кадрах Наташа була в чорній сукні. Горова на фото була в розкішній чорній сукні. Наташа в такому вигляді з'явилася перед дзеркалом, зробивши Селфі.

"Про минулу ніч", - загадково підписала кадр Горова, додавши смайлик із закритими очима і сердечком.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа показала, як відривалася в свій день народження, здивувавши визнанням

А ще Politeka писала, що прийомна дочка Потапа засвітила кільце на безіменному пальці, розмір вражає

Також Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа вперше ризикнула виступити на сцені перед публікою



