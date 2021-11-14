Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про свої враження від суддівства в шоу "Ліга сміху", і зізналася, як нелегко усвідомлювати, що доля команд залежить частково і від неї.

Популярна телеведуча вже кілька сезонів перебуває в кріслі тренера на шоу "Ліга Сміху", повідомляє Politeka.net.

За словами Маші Єфросиніної, вона несерйозно ставилася до проекту, коли була глядачем. Для неї випуски шоу були прекрасною можливістю відпочити, але, коли ведуча стала суддею - все змінилося.

"Цей проект розкриває в тобі подробиці твоєї людської суті: ти судиш своїх прямих суперників, тобі потрібно зберігати об'єктивність до якості їх гумору і, розуміючи, що доля тієї чи іншої команди частково в твоїх руках, вміти визнавати тих, хто краще тебе!",- поділилася зірка.

Єфросиніна зазначила, що команда "Моя провінція" зробила великий прорив у фіналі, і вона разом цими хлопцями.

"Я вдячна лізі за можливість перевірити себе на ті якості, які я хотіла б зберігати екологічними", - поділилася Маша.

Телеведуча підкріпила пост знімками в красивих образах, за що також отримала компліменти від підписників.

"Ця сорочка 😍 😍 😍Маша, ви як завжди сильно виглядаєте👏", - написав один з шанувальників.

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